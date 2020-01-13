2020-01-13T10:02:27+03:00
Происшествия

Автобус Псков-Петербург попал в массовое ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной

По предварительным данным пострадал один человек
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments2
На Киевском шоссе столкнулись с десяток машин и автобус. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".На Киевском шоссе столкнулись с десяток машин и автобус. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".
Изменить размер текста:

Массовое ДТП произошло утром 13 января на Киевском шоссе под Санкт-Петербургом. Около 8:00 на 32 километре трассы «Петербург-Псков-Пустошка» в районе объездной трассы Гатчины столкнулись около десяти автомобилей и пассажирский автобус.

- Массовое ДТП мост Дони объездная в сторону Гатчины, службы на месте. Будьте аккуратны, там сплошной гололед, - пишут автомобилисты в паблике «Авто Гатчина».

Очевидцы аварии сообщают, что изначально на скользкой дороге столкнулись несколько автомобилей, а затем в них начали влетать другие машины , грузовик и автобус. При этом удары, по счастью, были не слишком сильными.

- По состоянию на 9:00 имеется информация об одном пострадавшем, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На месте аварии работают все экстренные службы, а также дорожники, которые посыпают трассу песчаной смесью. Проезд по шоссе затруднен, но не перекрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голодные бобры сгрызли десятки деревьев в Невском районе Петербурга
В Купчино грязевик отправился на поиски зимы и снега
Полиция Петербурга задержала «гастролера» из Карелии
На месте прорыва воды на Непокоренных начались работы по замене водопровода
В Выборге у парка Монрепо штормовой ветер повалил вышку сотовой связи
На набережной канала Грибоедова на три месяца ограничат движение
Умерла советник юстиций Петербурга
В новогодние праздники 2020 года петербуржцы потратили меньше денег на шопинг, чем в 2019 году
Кокорин и Малком улетели с «Зенитом» на первый сбор в Катар
Петербуржцу грозит 15 суток за экстремизм в интернете
Женский труп в рейтузах нашли на юге Петербурга
Автобус Псков-Петербург попал в массовое ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной
Русалок с Банковского переулка заставили плакать черными слезами
13 января в Петербурге будет до +3 и без осадков
В январе на летней резине: Старый «Фольксваген» разнесло о столб у Троицкого собора
После коммунальной аварии на проспекте Непокоренных в жилые дома вернулась вода
Конь, выцарапанный в бетоне, появился на улице Пестеля в Санкт-Петербурге
307 домов остались без отопления из-за аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга
Рождественский концерт, организованный приходом Иоанновского монастыря, прошел в Санкт-Петербурге
Артем Дзюба изобразил на медосмотре суперзлодея из комиксов о Бэтмене
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах
Двое мужчин в масках сломали банкомат на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет
«Сын кричал «мама!» и обнимал тело»: Женщина выпала из окна на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге