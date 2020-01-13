Автобус Псков-Петербург попал в массовое ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:02:27+03:00

На Киевском шоссе столкнулись с десяток машин и автобус. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

По предварительным данным пострадал один человек

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Массовое ДТП произошло утром 13 января на Киевском шоссе под Санкт-Петербургом. Около 8:00 на 32 километре трассы «Петербург-Псков-Пустошка» в районе объездной трассы Гатчины столкнулись около десяти автомобилей и пассажирский автобус.

- Массовое ДТП мост Дони объездная в сторону Гатчины, службы на месте. Будьте аккуратны, там сплошной гололед, - пишут автомобилисты в паблике «Авто Гатчина».

Очевидцы аварии сообщают, что изначально на скользкой дороге столкнулись несколько автомобилей, а затем в них начали влетать другие машины , грузовик и автобус. При этом удары, по счастью, были не слишком сильными.

- По состоянию на 9:00 имеется информация об одном пострадавшем, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

На месте аварии работают все экстренные службы, а также дорожники, которые посыпают трассу песчаной смесью. Проезд по шоссе затруднен, но не перекрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU