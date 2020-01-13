Автобус Псков-Петербург попал в массовое ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной
Массовое ДТП произошло утром 13 января на Киевском шоссе под Санкт-Петербургом. Около 8:00 на 32 километре трассы «Петербург-Псков-Пустошка» в районе объездной трассы Гатчины столкнулись около десяти автомобилей и пассажирский автобус.
- Массовое ДТП мост Дони объездная в сторону Гатчины, службы на месте. Будьте аккуратны, там сплошной гололед, - пишут автомобилисты в паблике «Авто Гатчина».
Очевидцы аварии сообщают, что изначально на скользкой дороге столкнулись несколько автомобилей, а затем в них начали влетать другие машины , грузовик и автобус. При этом удары, по счастью, были не слишком сильными.
- По состоянию на 9:00 имеется информация об одном пострадавшем, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».
На месте аварии работают все экстренные службы, а также дорожники, которые посыпают трассу песчаной смесью. Проезд по шоссе затруднен, но не перекрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU