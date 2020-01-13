Женский труп в рейтузах нашли на юге Петербурга

13 Янв. 2020 2020-01-13T10:36:57+03:00

Тело лежало лицом вниз рядом с жилым домом

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Полиция Петербурга выясняет причины смерти женщины, труп которой был обнаружен в полдень в воскресенье, 12 января. Около 12:45 часов прохожие увидели на улице Белы Куна тело человека, лежащего на животе, лицом вниз и сразу же позвонили в экстренные службы.

- Прибывшие на место сотрудники служб обнаружили возле третьей парадной дома 26, корпус 4, по улице Белы Куна тело женщины в черной кофте, рейтузах и кожаных сапогах, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Труп быстро удалось опознать. Умершей оказалась 59-летняя гражданка Узбекистана. Она жила вместе со своим 33-летним сыном в одной из квартир дома, возле которого ее нашли.

Предположительно, женщина умерла после падения с высоты пятого этажа. По какой причине произошел этот инцидент, на данный момент, это не известно. Тело умершей было передано в морг для установления причин.

ИСТОЧНИК KP.RU