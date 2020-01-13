2020-01-13T10:36:57+03:00
Происшествия

Женский труп в рейтузах нашли на юге Петербурга

Тело лежало лицом вниз рядом с жилым домом
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
На юге Петербурга нашли труп женщины в рейтузахНа юге Петербурга нашли труп женщины в рейтузахФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга выясняет причины смерти женщины, труп которой был обнаружен в полдень в воскресенье, 12 января. Около 12:45 часов прохожие увидели на улице Белы Куна тело человека, лежащего на животе, лицом вниз и сразу же позвонили в экстренные службы.

- Прибывшие на место сотрудники служб обнаружили возле третьей парадной дома 26, корпус 4, по улице Белы Куна тело женщины в черной кофте, рейтузах и кожаных сапогах, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Труп быстро удалось опознать. Умершей оказалась 59-летняя гражданка Узбекистана. Она жила вместе со своим 33-летним сыном в одной из квартир дома, возле которого ее нашли.

Предположительно, женщина умерла после падения с высоты пятого этажа. По какой причине произошел этот инцидент, на данный момент, это не известно. Тело умершей было передано в морг для установления причин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голодные бобры сгрызли десятки деревьев в Невском районе Петербурга
В Купчино грязевик отправился на поиски зимы и снега
Полиция Петербурга задержала «гастролера» из Карелии
На месте прорыва воды на Непокоренных начались работы по замене водопровода
В Выборге у парка Монрепо штормовой ветер повалил вышку сотовой связи
На набережной канала Грибоедова на три месяца ограничат движение
Умерла советник юстиций Петербурга
В новогодние праздники 2020 года петербуржцы потратили меньше денег на шопинг, чем в 2019 году
Кокорин и Малком улетели с «Зенитом» на первый сбор в Катар
Петербуржцу грозит 15 суток за экстремизм в интернете
Женский труп в рейтузах нашли на юге Петербурга
Автобус Псков-Петербург попал в массовое ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной
Русалок с Банковского переулка заставили плакать черными слезами
13 января в Петербурге будет до +3 и без осадков
В январе на летней резине: Старый «Фольксваген» разнесло о столб у Троицкого собора
После коммунальной аварии на проспекте Непокоренных в жилые дома вернулась вода
Конь, выцарапанный в бетоне, появился на улице Пестеля в Санкт-Петербурге
307 домов остались без отопления из-за аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга
Рождественский концерт, организованный приходом Иоанновского монастыря, прошел в Санкт-Петербурге
Артем Дзюба изобразил на медосмотре суперзлодея из комиксов о Бэтмене
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах
Двое мужчин в масках сломали банкомат на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет
«Сын кричал «мама!» и обнимал тело»: Женщина выпала из окна на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге