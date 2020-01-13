Петербуржцу грозит 15 суток за экстремизм в интернете

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:00:00+03:00

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Житель Петербурга может провести 15 суток за решеткой за публикацию в интернете различные фото, видео и аудио экстремистского характера. Во время мониторинга сети, правоохранители по противодействию экстремизму нашли аккаунт, на котором было опубликовано множество материалов в открытом доступе, которые явно говорят о ненависти к людям по национальному признаку.

- При выяснении обстоятельств, стало известно, что данный аккаунт принадлежит 43-летнему жителю Петербурга. В отношении него было возбуждено административное дело, по которому ему грозит арест на 15 суток, - сообщили в управлении на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.

Также административное дело об экстремизме завели еще на одного 43-летнего мужчину, на этот раз жителя Вологды. С помощью интернета он продавал в сети монеты, на которых изображена нацистская символика. Напомним, что любая демонстрация подобной атрибутики запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU