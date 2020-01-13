Кокорин и Малком улетели с «Зенитом» на первый сбор в Катар

13 Янв. 2020 2020-01-13T11:55:14+03:00

Кокорин улетел с "Зенитом" на сбор в Катар. Фото: Александр ГЛУЗ

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Петербургский «Зенит» отправился на первые после зимнего перерыва сборы. Утром 13 января самолет сине-бело-голубых вылетел из Пулково и взял курс на Катар. Именно в этой ближневосточной стране команда начнет восстанавливать игровой тонус. Вместе с одноклубниками на борт взошли и Малком с Кокориным.

- Отправляемся на первые зимние сборы в Катар вот в таком составе, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Кроме уже упомянутых игроков, не игравших (почти не игравших в случае Малкома) в прошлом году, на сборы Сергей Семак позвал еще 25 футболистов.

Это вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин и Максим Рудаков.

Полузащитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Олег Шатов, Алексей Сутормин и Кирилл Капленко.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун и Илья Воробьев.

Первый матч после перерыва в Российской премьер-лиге «Зенит» проведет 29 февраля. Дома петербуржцы примут столичный «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU