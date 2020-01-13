2020-01-13T11:55:14+03:00
Спорт

Кокорин и Малком улетели с «Зенитом» на первый сбор в Катар

Всего в списке Сергея Семака оказалось 27 футболистов
Петр КИБЕР
Поделиться:
Кокорин улетел с "Зенитом" на сбор в Катар.Кокорин улетел с "Зенитом" на сбор в Катар.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Петербургский «Зенит» отправился на первые после зимнего перерыва сборы. Утром 13 января самолет сине-бело-голубых вылетел из Пулково и взял курс на Катар. Именно в этой ближневосточной стране команда начнет восстанавливать игровой тонус. Вместе с одноклубниками на борт взошли и Малком с Кокориным.

- Отправляемся на первые зимние сборы в Катар вот в таком составе, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Кроме уже упомянутых игроков, не игравших (почти не игравших в случае Малкома) в прошлом году, на сборы Сергей Семак позвал еще 25 футболистов.

Это вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин и Максим Рудаков.

Полузащитники: Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Данила Прохин, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Олег Шатов, Алексей Сутормин и Кирилл Капленко.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Сердар Азмун и Илья Воробьев.

Первый матч после перерыва в Российской премьер-лиге «Зенит» проведет 29 февраля. Дома петербуржцы примут столичный «Локомотив».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голодные бобры сгрызли десятки деревьев в Невском районе Петербурга
В Купчино грязевик отправился на поиски зимы и снега
Полиция Петербурга задержала «гастролера» из Карелии
На месте прорыва воды на Непокоренных начались работы по замене водопровода
В Выборге у парка Монрепо штормовой ветер повалил вышку сотовой связи
На набережной канала Грибоедова на три месяца ограничат движение
Умерла советник юстиций Петербурга
В новогодние праздники 2020 года петербуржцы потратили меньше денег на шопинг, чем в 2019 году
Кокорин и Малком улетели с «Зенитом» на первый сбор в Катар
Петербуржцу грозит 15 суток за экстремизм в интернете
Женский труп в рейтузах нашли на юге Петербурга
Автобус Псков-Петербург попал в массовое ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной
Русалок с Банковского переулка заставили плакать черными слезами
13 января в Петербурге будет до +3 и без осадков
В январе на летней резине: Старый «Фольксваген» разнесло о столб у Троицкого собора
После коммунальной аварии на проспекте Непокоренных в жилые дома вернулась вода
Конь, выцарапанный в бетоне, появился на улице Пестеля в Санкт-Петербурге
307 домов остались без отопления из-за аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга
Рождественский концерт, организованный приходом Иоанновского монастыря, прошел в Санкт-Петербурге
Артем Дзюба изобразил на медосмотре суперзлодея из комиксов о Бэтмене
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах
Двое мужчин в масках сломали банкомат на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет
«Сын кричал «мама!» и обнимал тело»: Женщина выпала из окна на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге