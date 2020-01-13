В новогодние праздники 2020 года петербуржцы потратили меньше денег на шопинг, чем в 2019 году

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:01:01+03:00

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В первые дни нового 2020 года жители Петербурга активно занимались онлайн-шопингом. Чаще всего горожане тратили деньги на одежду, обувь, косметику, товары для дома, электронику, бытовую технику, хобби, книги, еду и спортинвентарь. Примечательно, что, не смотря на активные траты, средний чек на большую часть товаров уменьшился по сравнению с теми же днями 2019 года. Исключение — товары для дома, для которых этот показатель вырос на 12 процентов.

- Так, в наступившем году на одежду петербуржцы потратили в среднем по 1155 рублей, что на 4 процента меньше, чем в прошлом. А вот расходы на косметику и товары для здоровья упали на 13 процентов до 2894 рублей в среднем, - говорится в исследовании «Яндекс».

Для дома и дач петербуржцы в среднем тратили по 4475 рублей. В этой категории интерес покупателей сильнее всего вырос к стеновым панелям, а также аксессуарам для окон и дверей, причем, на 41 процент.

Самый большой средний чек за эти новогодние выходные оказался на товары для активного отдыха и спорта – 4684 рубля. Однако это все равно на 29 процентов меньше, чем годом ранее. Интерес горожан на 37 процентов вырос к велосипедам, а на 30 процентов к спортивному питанию.

Также петербуржцы стали на 17 процентов меньше тратить на продукты с доставкой. Так, средний чек с 1 по 8 января на еду составил всего 1613 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU