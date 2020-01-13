2020-01-13T12:01:01+03:00
Общество

В новогодние праздники 2020 года петербуржцы потратили меньше денег на шопинг, чем в 2019 году

Больше всего горожане покупали товары для активного отдыха и спорта
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Что покупали петербуржцы в новогодние праздникиЧто покупали петербуржцы в новогодние праздникиФото: ИВАНОВА Диана
Изменить размер текста:

В первые дни нового 2020 года жители Петербурга активно занимались онлайн-шопингом. Чаще всего горожане тратили деньги на одежду, обувь, косметику, товары для дома, электронику, бытовую технику, хобби, книги, еду и спортинвентарь. Примечательно, что, не смотря на активные траты, средний чек на большую часть товаров уменьшился по сравнению с теми же днями 2019 года. Исключение — товары для дома, для которых этот показатель вырос на 12 процентов.

- Так, в наступившем году на одежду петербуржцы потратили в среднем по 1155 рублей, что на 4 процента меньше, чем в прошлом. А вот расходы на косметику и товары для здоровья упали на 13 процентов до 2894 рублей в среднем, - говорится в исследовании «Яндекс».

Для дома и дач петербуржцы в среднем тратили по 4475 рублей. В этой категории интерес покупателей сильнее всего вырос к стеновым панелям, а также аксессуарам для окон и дверей, причем, на 41 процент.

Самый большой средний чек за эти новогодние выходные оказался на товары для активного отдыха и спорта – 4684 рубля. Однако это все равно на 29 процентов меньше, чем годом ранее. Интерес горожан на 37 процентов вырос к велосипедам, а на 30 процентов к спортивному питанию.

Также петербуржцы стали на 17 процентов меньше тратить на продукты с доставкой. Так, средний чек с 1 по 8 января на еду составил всего 1613 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голодные бобры сгрызли десятки деревьев в Невском районе Петербурга
В Купчино грязевик отправился на поиски зимы и снега
Полиция Петербурга задержала «гастролера» из Карелии
На месте прорыва воды на Непокоренных начались работы по замене водопровода
В Выборге у парка Монрепо штормовой ветер повалил вышку сотовой связи
На набережной канала Грибоедова на три месяца ограничат движение
Умерла советник юстиций Петербурга
В новогодние праздники 2020 года петербуржцы потратили меньше денег на шопинг, чем в 2019 году
Кокорин и Малком улетели с «Зенитом» на первый сбор в Катар
Петербуржцу грозит 15 суток за экстремизм в интернете
Женский труп в рейтузах нашли на юге Петербурга
Автобус Псков-Петербург попал в массовое ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной
Русалок с Банковского переулка заставили плакать черными слезами
13 января в Петербурге будет до +3 и без осадков
В январе на летней резине: Старый «Фольксваген» разнесло о столб у Троицкого собора
После коммунальной аварии на проспекте Непокоренных в жилые дома вернулась вода
Конь, выцарапанный в бетоне, появился на улице Пестеля в Санкт-Петербурге
307 домов остались без отопления из-за аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга
Рождественский концерт, организованный приходом Иоанновского монастыря, прошел в Санкт-Петербурге
Артем Дзюба изобразил на медосмотре суперзлодея из комиксов о Бэтмене
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах
Двое мужчин в масках сломали банкомат на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет
«Сын кричал «мама!» и обнимал тело»: Женщина выпала из окна на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге