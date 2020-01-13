2020-01-13T12:24:45+03:00
Общество

Умерла советник юстиций Петербурга

Тамара Федорова скончалась на 82 году жизни
Лилия КОЗЛОВА
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Умерла советник юстиций Петербурга Тамара Федорова / Фото: Следственный комитет ПетербургаУмерла советник юстиций Петербурга Тамара Федорова / Фото: Следственный комитет Петербурга
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В Петербурге умерла известная жительница блокадного Ленинграда, долгие годы проработавшая советником юстиций, а также следователем в прокуратуре. Как стало известно в понедельник, 13 января, Тамара Михайловна Федорова скончалась на 82 году своей жизни.

- Тамара Михайловна родилась в Ленинграде, пережила блокаду и испытала на себе все невзгоды военного лихолетья. В 1961 году она окончила юридический факультет в ЛГУ и стала стажером-следователем прокуратуры Московского района, а вскоре полноценно вступила в должность, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

В прокуратуре Московского района в должностях следователя и старшего следователя Тамара Михайловна проработала 35 лет. В августе 1996 года, она в звании советника юстиции вышла на пенсию по выслуге лет. За время службы она успешно расследовала наиболее сложные, многоэпизодные уголовные дела.

Федорова неоднократно поощрялась приказами Генерального прокурора СССР, прокурора РСФСР, прокурора Ленинграда, Генерального прокурора РФ, прокурора Петербурга, а также награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «За доблестный труд к 100-летию со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран прокуратуры», «70 лет Победы в Великой Отечественной Войне», а также знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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