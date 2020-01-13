2020-01-13T12:26:20+03:00
Авто

На набережной канала Грибоедова на три месяца ограничат движение

Здесь будут ремонтировать канализацию
Петр КИБЕР
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С 14 января в Петербурге вводятся новые ограничения движения.С 14 января в Петербурге вводятся новые ограничения движения.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На три месяца в центре Петербурга появилась новая болевая точка у автомобилистов. На набережной канала Грибоедова из-за ремонта канализационных сетей вводится ограничение проезда транспорта.

- С 14 января по 12 апреля ограничивается движение по нечетной стороне канала Грибоедова от Гороховой улицы до переулка Гривцова и по четной – от переулка Гривцова до Спасского переулка, - сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Кроме этого, С 14 по 30 января из-за работ по прокладке электрокабеля (Ленэнерго) полностью перекроют движение транспорта по Кронверкской улице от Кронверкского проспекта до улицы Воскова. Нельзя будет проехать и по перекрестку улиц Ленина и Сытнинской.

Объезжать закрытый участок предлагается по Пушкарскому переулку, Кронверкской улице, улицам Кропоткина, Воскова, Сытнинской, Саблинская, Кронверкскому проспекту и Большой Пушкарской улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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