В Выборге у парка Монрепо штормовой ветер повалил вышку сотовой связи
Сильный ветер, гулявший в минувшие выходные по Ленобласти, оставил после себя неприятный сюрприз жителям Выборга. Поблизости от парка Монрепо резкий порыв свалил вышку сотовой связи.
- Жесть! Счастье что никого не убило. Кто ответит за безалаберность, безответственность? - пишут в паблике «Независимый Выборгский портал» местные жители.
Кроме пешеходной дорожки рядом с упавшей конструкцией находится и железнодорожный путь. По счастью, антенна сотовой связи завалилась в другую сторону.
Надо сказать, что вместе с вышкой завалилась и техническая будка, стоявшая рядом. Сама вышка была закреплена к бетонному основанию несколькими шпильками и болтами, которые не выдержали ветровой нагрузки. В итоге передатчики и другое оборудование разбилось вдребезги.
Теперь ответственным лицам придется ответить на два вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?».
ИСТОЧНИК KP.RU