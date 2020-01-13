2020-01-13T12:59:02+03:00
Происшествия

В Выборге у парка Монрепо штормовой ветер повалил вышку сотовой связи

Упавшая конструкция чудом не легла на соседнюю железную дорогу
Петр КИБЕР
Поделиться:
У парка Монрепо в Выборге рухнула сотовая вышка. Фото: vk.com/vyborgportalУ парка Монрепо в Выборге рухнула сотовая вышка. Фото: vk.com/vyborgportal
Изменить размер текста:

Сильный ветер, гулявший в минувшие выходные по Ленобласти, оставил после себя неприятный сюрприз жителям Выборга. Поблизости от парка Монрепо резкий порыв свалил вышку сотовой связи.

- Жесть! Счастье что никого не убило. Кто ответит за безалаберность, безответственность? - пишут в паблике «Независимый Выборгский портал» местные жители.

Кроме пешеходной дорожки рядом с упавшей конструкцией находится и железнодорожный путь. По счастью, антенна сотовой связи завалилась в другую сторону.

Надо сказать, что вместе с вышкой завалилась и техническая будка, стоявшая рядом. Сама вышка была закреплена к бетонному основанию несколькими шпильками и болтами, которые не выдержали ветровой нагрузки. В итоге передатчики и другое оборудование разбилось вдребезги.

Теперь ответственным лицам придется ответить на два вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Голодные бобры сгрызли десятки деревьев в Невском районе Петербурга
В Купчино грязевик отправился на поиски зимы и снега
Полиция Петербурга задержала «гастролера» из Карелии
На месте прорыва воды на Непокоренных начались работы по замене водопровода
В Выборге у парка Монрепо штормовой ветер повалил вышку сотовой связи
На набережной канала Грибоедова на три месяца ограничат движение
Умерла советник юстиций Петербурга
В новогодние праздники 2020 года петербуржцы потратили меньше денег на шопинг, чем в 2019 году
Кокорин и Малком улетели с «Зенитом» на первый сбор в Катар
Петербуржцу грозит 15 суток за экстремизм в интернете
Женский труп в рейтузах нашли на юге Петербурга
Автобус Псков-Петербург попал в массовое ДТП на Киевском шоссе под Гатчиной
Русалок с Банковского переулка заставили плакать черными слезами
13 января в Петербурге будет до +3 и без осадков
В январе на летней резине: Старый «Фольксваген» разнесло о столб у Троицкого собора
После коммунальной аварии на проспекте Непокоренных в жилые дома вернулась вода
Конь, выцарапанный в бетоне, появился на улице Пестеля в Санкт-Петербурге
307 домов остались без отопления из-за аварии в Калининском районе Санкт-Петербурга
Рождественский концерт, организованный приходом Иоанновского монастыря, прошел в Санкт-Петербурге
Артем Дзюба изобразил на медосмотре суперзлодея из комиксов о Бэтмене
Футболист «Зенита» Магомед Оздоев рассказал, что для него самое трудное на сборах
Двое мужчин в масках сломали банкомат на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге девочка, родившаяся у 40-летней мигрантки, умерла почти сразу после появления на свет
«Сын кричал «мама!» и обнимал тело»: Женщина выпала из окна на улице Белы Куна в Санкт-Петербурге