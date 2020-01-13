В Выборге у парка Монрепо штормовой ветер повалил вышку сотовой связи

13 Янв. 2020 2020-01-13T12:59:02+03:00

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Сильный ветер, гулявший в минувшие выходные по Ленобласти, оставил после себя неприятный сюрприз жителям Выборга. Поблизости от парка Монрепо резкий порыв свалил вышку сотовой связи.

- Жесть! Счастье что никого не убило. Кто ответит за безалаберность, безответственность? - пишут в паблике «Независимый Выборгский портал» местные жители.

Кроме пешеходной дорожки рядом с упавшей конструкцией находится и железнодорожный путь. По счастью, антенна сотовой связи завалилась в другую сторону.

Надо сказать, что вместе с вышкой завалилась и техническая будка, стоявшая рядом. Сама вышка была закреплена к бетонному основанию несколькими шпильками и болтами, которые не выдержали ветровой нагрузки. В итоге передатчики и другое оборудование разбилось вдребезги.

Теперь ответственным лицам придется ответить на два вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?».

ИСТОЧНИК KP.RU