Полиция Петербурга задержала «гастролера» из Карелии

13 Янв. 2020 2020-01-13T13:16:31+03:00

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Полицейские Петербурга оперативно задержали мужчину из Карелии, подозреваемого в разбойных нападениях на автозаправочные станции. Таких преступников называют «гастролеры». Молодого человека поймали 11 января сотрудники уголовного розыска Северной столицы.

- 29-летний житель города Олонец нигде не работает, а также был неоднократно судим за разбои. Он подозревается как минимум в двух нападениях на АЗС в Петербурге, - сообщили в главном управлении МВД города на Неве.

По версии полиции, именно он в ночь на 9 января с разницей в полчаса сначала напал на заправку на проспекте Народного Ополчения, а затем на Кубинской улице. Каждый раз он закрывал лицо повязкой, угрожал работникам ножом и требовал открыть кассовый аппарат, а затем забирал деньги и сбегал. В общей сложности было похищено 17 тысяч рублей.

У подозреваемого был изъят нож. Также полиция полагает, что он может быть причастен и к другим подобным ограблениям в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU