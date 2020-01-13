Полиция Петербурга задержала «гастролера» из Карелии
Полицейские Петербурга оперативно задержали мужчину из Карелии, подозреваемого в разбойных нападениях на автозаправочные станции. Таких преступников называют «гастролеры». Молодого человека поймали 11 января сотрудники уголовного розыска Северной столицы.
- 29-летний житель города Олонец нигде не работает, а также был неоднократно судим за разбои. Он подозревается как минимум в двух нападениях на АЗС в Петербурге, - сообщили в главном управлении МВД города на Неве.
По версии полиции, именно он в ночь на 9 января с разницей в полчаса сначала напал на заправку на проспекте Народного Ополчения, а затем на Кубинской улице. Каждый раз он закрывал лицо повязкой, угрожал работникам ножом и требовал открыть кассовый аппарат, а затем забирал деньги и сбегал. В общей сложности было похищено 17 тысяч рублей.
У подозреваемого был изъят нож. Также полиция полагает, что он может быть причастен и к другим подобным ограблениям в Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU