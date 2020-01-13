Голодные бобры сгрызли десятки деревьев в Невском районе Петербурга
Набережную реки Оккервиль в Невском районе Петербурга заполонили бобры. Мохнатые грызуны напали на деревья и обглодали под корень с десяток растений. Теперь вдоль речки из-под земли торчат погрызанные пеньки. Видео последствий бобрового нашествия в понедельник, 13 января, опубликовал в сети местный житель.
- Там бобров тьма. Как раз внизу по реке. Сам лично видел здорового «мешка», - подтвердил место обитания животных петербуржец.
Проделки бобров горожане замечают уже не в первый раз. Буквально еще накануне можно было увидеть вдоль реки наполовину «съеденные» деревья. Но уже день спустя животные оставили только пеньки.
- Хорошо, что еще плотину нигде не построили, а то бобры и город затопить могут, - шутят петербуржцы.
Горожане удивляются лишь одному – как бобры продолжают жить в реке, учитывая далеко не самую лучшую экологическую ситуацию Оккервиля.
Бобры погрызли деревья в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU