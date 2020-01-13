2020-01-13T14:02:20+03:00
Дом. Семья

В Карелии северные олени убили лося

Это уникальный случай, уверяют зоологи
Петр КИБЕР
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В Карелии северные олени напали на молодого лося и убили его.В Карелии северные олени напали на молодого лося и убили его.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Уникальный случай противостояния северных оленей и молодого лося, закончившийся гибелью последнего, произошел в начале 2020 года в Карелии. 3 января раненного животного обнаружили егеря. К их удивлению оказалось, что браконьеры тут ни при чем.

- Инспектор Калевальского района выехал на место, определил, что это не браконьерство, а природное явление. Мы с таким сталкиваемся впервые, - рассказали изданию «Республика» в Министерстве природы Карелии.

Его сотрудники надеялись, что смогут спасти лося. Перетащили его к лесничим, пытались откормить и обогреть, но к сожалению, сохатый погиб.

Специалисты определили, что молодой лось восьми месяцев от роду погиб от перелома ребер. По всей видимости, их ему мощным ударом повредил вожак оленьего стада. При этом северные олени обычно миролюбивы и такое поведение для них нехарактерно. Для людей они не опасны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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