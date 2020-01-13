Пьяный петербуржец разбил топором окна в чужой квартире, напугав 9-летнюю девочку

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:36:43+03:00

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Из-за пристрастия к алкоголю жителя деревни Новое Девяткино в Ленобласти страдают соседи, а также его родная дочь. В понедельник, 13 января, местные жители пожаловались в соцсети на неадекватное поведение мужчины. По рассказам, пьяный мужчина разбил топором окна квартиры, в которой находилась 9-летняя девочка.

- Полиция приехала через час, а этот урод ушел в свою квартиру. Угрозы от него поступают с 5 января. 12 января он начал их осуществлять. Два заявления в полицию уже написаны, сегодня третье о нападении, - рассказали пострадавшие.

Также известно, что 14-летняя дочь данного мужчины постоянно сбегает из дома из-за того, что ее родители много пьют и часто ее избивают. В воскресенье, 12 января, девочка оказалась в отделении полиции, где рассказала, что 2 января пьяный отец избил ее ремнем по голове и спине, после чего она ушла из дома.

Примечательно, что мать девочки обратилась в полицию только спустя два дня. Мама школьница категорически отказывается жить с родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU