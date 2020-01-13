2020-01-13T14:55:47+03:00
Происшествия

Внедорожник сбил насмерть лошадь в Петербурге

Из-за аварии на Красносельском шоссе образовалась пробка
Лилия КОЗЛОВА
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Лошадь сбили насмерть на Красносельском шоссе в ПетербургеЛошадь сбили насмерть на Красносельском шоссе в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Трагическое ДТП произошло в Петербурге. На Красносельском шоссе в понедельник, 13 января 2020 года, на скорости сбил лошадь. Животное, после мощного удара о капот «железного коня» отбросило на обочину и осталось там лежать без малейшего движения.

- Лошадь в мясо. Жесть. Есть люди, не следящие за животными. Вот с них надо спрашивать. И машина же не из дешевых. Не поверю, что тормоза плохо сработали. Бедная лошадка, - посочувствовали петербуржцы.

О состоянии лошади достоверной информации нет, однако очевидцы говорят, что, по всей видимости, удар она не пережила и умерла. Как оказалась лошадь на проезжей части под колесами автомобиля, не известно. На ней есть седло и поводья. Свидетели предполагают, что она сбежала от хозяина.

Владелец внедорожника остался жив и находится лишь в шоковом состоянии. Автомобиль сильно пострадал. Также из-за ДТП на месте аварии на Красносельском шоссе образовался затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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