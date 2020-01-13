2020-01-13T15:09:10+03:00
Общество

Владельцы грузовиков заплатили 22 миллиона за ущерб дорогам Ленобласти

На собранные деньги будет проведен ремонт областных трасс
Лилия КОЗЛОВА
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Владельцы фур заплатили за ущерб дорогам ЛенобластиВладельцы фур заплатили за ущерб дорогам ЛенобластиФото: Олег ЗОЛОТО
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Регулярно по дорогам Ленинградской области проезжают тысячи фур, перевозящих тяжелый груз. Из-за этого серьезно страдает асфальт: в нем образуются дыры, выбоины и колеи. Однако, как стало известно в понедельник, 13 января, ремонт трасс будет произведен за счет владельцев грузовиков, от которых за 2019 год в дорожный фонд региона поступило 22 миллионов рублей.

- Разрешения на проезд фурам выдает ГКУ «Ленавтодор», за прошлый год их количество составило 1813 штук. Документом предоставляется право на десять поездок с грузом по конкретному маршруту в срок до трех месяцев, - рассказали в администрации области.

Получать разрешения обязаны все владельцы машин массой от 18 до 38 тонн и автопоездов массой от 28 до 44 тонн. Отдельно предусмотрен расчет допустимой нагрузки на каждую ось транспортного средства.

Далее собранные средства тратятся на ремонт попорченных областных дорог, общая протяженность которых составляет почти десять тысяч километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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