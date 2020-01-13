В 2019 году «Аллегро» перевезли на 15% пассажиров больше, а «Сапсаны» - на 4%

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:21:39+03:00

Только за 2019 год "Сапсаны" перевезли больше пяти миллионов пассажиров. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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Скоростное железнодорожное сообщение становится популярнее с каждым годом. Причины для этого просты - экономия времени, а также денег по сравнению с авиаперелетами. Особенно на маршрутах из Петербурга в Хельсинки и Москву.

- В 2019 году услугами поездов «Аллегро» воспользовались 557,2 тыс. пассажиров, что на 15,7 % больше, чем за прошлогодний период, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Только в ушедшем декабре из Санкт-Петербурга в столицу Финляндии и обратно съездили 46 тысяч пассажиров. К слову, в нынешнем году исполняется 10 лет с момент запуска скоростного сообщения между Северной столицей и Хельсинки. За это время поездами воспользовались 3,8 миллиона человек.

Немного отстают по темпам роста «Сапсаны». За 2019 год они перевезли на 4% больше, чем годом ранее. Зато в абсолютных цифрах из результат впечатляет - 5,7 миллиона пассажиров. При этом больше половины потока держит линия Москва-Петербург, где все поезда ходят с полной загрузкой.

ИСТОЧНИК KP.RU