На Петербург и Ленобласть надвигается шквальный ветер и мокрый снег

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:31:48+03:00

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Текущая зима в Петербурге если и «балует» жителей периодическим снегом, то только мокрым. На город и Ленобласть снова надвигаются осадки, гонимые сильным ветром. Во вторник, 14 января, ожидается небольшое усиление, а вот уже с середины недели начнется сильное «завывание» и шквальные порывы.

- Так, 15 и 16 января 2020 года, в Петербурге и Ленобласти ожидается сильный ветер – порывы до 15-7 метро в секунду. Также в среду будет мокрый снег, - сообщили в МЧС региона.

В связи с непогодой и гололедом на дорогах жителей предупреждают о повышении вероятности ДТП. Также крайне не советуется при сильном ветре выходить на воду и лед.

Во вторник, 14 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода и преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 4 градусов, а днем от минус 1 до плюс 4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU