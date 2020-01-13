2020-01-13T15:36:47+03:00
Происшествия

Под Петербургом электричка насмерть сбила мужчину

Он шел по рельсам в капюшоне спиной к поезду и не слышал сигнала
Петр КИБЕР
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Под Петербургом электричка насмерть сбила человека.Под Петербургом электричка насмерть сбила человека.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Новый 2020 год недолго обходился без смертельных случаев на железной дороге. Вечером воскресенья под Петербургом на путях погиб мужчина. Электричка сбила его, когда он шел пешком по шпалам.

- 12 января в 23:05 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Бернградовка-Всеволожск электропоездом травмирован человек, - сообщает пресс-служба УВД на транспорте.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на путях тело погибшего мужчины. По словам машиниста поезда, погибший шел по шпалам в капюшоне и не реагировал на сигналы электрички.

Экстренное торможение не помогло и поезд снес человека. Травмы оказались тяжелыми и смертельными.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства трагедии. В Управлении на транспорте еще раз предупреждают петербуржцев и жителей Ленобласти, что железная дорога - место повышенной опасности и любая невнимательность может привести к трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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