Под Петербургом электричка насмерть сбила мужчину
Новый 2020 год недолго обходился без смертельных случаев на железной дороге. Вечером воскресенья под Петербургом на путях погиб мужчина. Электричка сбила его, когда он шел пешком по шпалам.
- 12 января в 23:05 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на перегоне Бернградовка-Всеволожск электропоездом травмирован человек, - сообщает пресс-служба УВД на транспорте.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили на путях тело погибшего мужчины. По словам машиниста поезда, погибший шел по шпалам в капюшоне и не реагировал на сигналы электрички.
Экстренное торможение не помогло и поезд снес человека. Травмы оказались тяжелыми и смертельными.
Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и все обстоятельства трагедии. В Управлении на транспорте еще раз предупреждают петербуржцев и жителей Ленобласти, что железная дорога - место повышенной опасности и любая невнимательность может привести к трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU