«Газель» без водителя врезалась в припаркованный авто в Петербурге

13 Янв. 2020 2020-01-13T16:54:13+03:00

ДТП без участия водителей произошло в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

ДТП без участия людей произошло на Мельничной улице

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В Петербурге произошло «восстание машин». В Невском районе города днем в понедельник, 13 января, грузовик врезался в автомобиль. Перед началом ДТП обе машины были припаркованы, однако в какой-то момент «Газель» тронулась с места и протаранила стоящую легковушку. Видимо, для аварии участие людей не всегда нужно.

- ДТП без водителей. «Газель» покатилась в припаркованный автомобиль на Мельничной улице, - рассказали в соцсети очевидцы.

По всей видимости, водитель грузовика забыл поставить автомобиль на предохранитель, поэтому он и покатился вперед.

Петербуржцы сравнили аварию с произведением Корнея Чуковского «Мойдодыр» и даже написали небольшие стихи:

- Одеяло убежало,

Улетела простыня

И «Газелька», как «мамзелька»

Ускакала от меня.

В этой ситуации остается лишь посочувствовать владельцам автомобилей, которых ждет очень неприятный «сюрприз».

ИСТОЧНИК KP.RU