«Газель» без водителя врезалась в припаркованный авто в Петербурге
В Петербурге произошло «восстание машин». В Невском районе города днем в понедельник, 13 января, грузовик врезался в автомобиль. Перед началом ДТП обе машины были припаркованы, однако в какой-то момент «Газель» тронулась с места и протаранила стоящую легковушку. Видимо, для аварии участие людей не всегда нужно.
- ДТП без водителей. «Газель» покатилась в припаркованный автомобиль на Мельничной улице, - рассказали в соцсети очевидцы.
По всей видимости, водитель грузовика забыл поставить автомобиль на предохранитель, поэтому он и покатился вперед.
Петербуржцы сравнили аварию с произведением Корнея Чуковского «Мойдодыр» и даже написали небольшие стихи:
- Одеяло убежало,
Улетела простыня
И «Газелька», как «мамзелька»
Ускакала от меня.
В этой ситуации остается лишь посочувствовать владельцам автомобилей, которых ждет очень неприятный «сюрприз».
ИСТОЧНИК KP.RU