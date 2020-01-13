2020-01-13T17:38:49+03:00
Общество

Ко Дню снятия блокады Петербург начнут украшать 15 января

В 2020 году город отметит 76-ю годовщину полного освобождения от фашистской оккупации
Лилия КОЗЛОВА
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С 15 января Петербург начнут украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокадыС 15 января Петербург начнут украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокадыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Уже в среду, 15 января, Петербург начнут украшать ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В 2020 году 27 января город на Неве отменит уже 76-ю годовщину. Специально под праздничные плакаты отдадут 250 рекламных конструкций.

- В городе украсят все памятные места, появятся 2096 единиц праздничного оформления. Но основной акцент будет сделан на Невский проспект и 14-й дом, где находится памятная доска про артобстрелы, а также на территории мемориального Пискаревского кладбища и Площади Победы, - пишет «Петербургский дневник».

Основными украшениями станут стилизованные знамена и флаги Победы. Они появятся на фонарях, флагштоках и на фасадах зданий. Общей сложностью 1393 штук.

- В качестве фона полиграфической продукции используется сильный ассоциативный ряд с Дорогой жизни - лед Ладожского озера, - рассказали в городском центре рекламы и праздничного оформления.

Также на уличных экранах будут транслировать видео, а в вагонах метро появятся 700 плакатов-постеров, а на эскалаторах во время движения будут звучать ролики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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