«Пежо» впечатал «Матиз» в маршрутку в Купчино

13 Янв. 2020 2020-01-13T18:12:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Во Фрунзенском районе Петербурга водитель иномарки «Пежо» зазевался, не заметил, что автомобильный поток остановился и устроил массовое ДТП с участием маршрутки. Около пяти часов вечера в понедельник, 13 января, стразу три авто столкнулись на улице Олеко Дундича перед Купчинской. Больше всего досталось «Матизу», который оказался зажат с двух сторон.

- «Пежо» впечатал «Матиз» в маршрутку, - рассказали в сети очевидцы произошедшего.

Вышло так, что маршрутный автобус остановился на светофоре, сзади также притормозил «Матиз». Однако спешащий «Пежо» и не подумал сбросить скорость и врезался прямо «в зад» иномарке. В итоге «Матиз» смяло с обеих сторон, маршрутка почти не пострадала.

На данный момент на месте ДТП работают инспекторы дорожной полиции и устанавливают все причины произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU