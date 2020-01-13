2020-01-13T18:24:29+03:00
Дом. Семья

Щеночку, размером с две ладони, ищут в Петербурге хозяина

Потерянную собаку нашли рядом со школой на проспекте Просвещения [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы ищут хозяина маленькому щенку, размером с две ладошкиПетербуржцы ищут хозяина маленькому щенку, размером с две ладошкиФото: принтскрин видео.
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Неравнодушные жители Петербурга пытаются помочь щенку и найти для него хозяина. Маленького, пушистого малыша, который умещается на две ладошки, нашли днем в понедельник, 13 января, подростки недалеко от школы на проспекте Просвещения. Горожане не знают, потерялся щенок либо его кто-то выбросил, но рядом с ним хозяина не было.

- Не потерялся, а выкинули. Теряются породистые с родословной, а дворняги никому не нужны. Жаль малыша, может найдется ему хороший хозяин, - посочувствовали песику пользователи сети.

На видео, опубликованном в группе в соцсети, щенок, выбившийся из сил, буквально засыпает на руках у девочки, которая нежно прижимает его к себе. Горожане обратили внимание, что хоть сейчас песик и маленький, но вырастет вполне крупным, так как лапы у него довольно большие.

На данный момент на передержку щенка взяла себе девушка по имени Анжела. Однако она надеется, что настоящий хозяин, либо новый хозяин для собаки вскоре найдется.

Петербуржцы ищут хозяина щенка, размером с две ладошки .

ИСТОЧНИК KP.RU

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