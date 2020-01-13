На Коломяжском проспекте снесли 13 гаражей ради будущего медицинского центра

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:28:26+03:00

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13 января комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ) освободил землю вблизи дома №27а на Коломяжском проспекте от 13 гаражей. Оказалось, что они располагались на территории площадью 192 квадратных метров незаконно. В середине декабря собственников гаражей попросили на выход добровольно. Но все 13 боксов так и остались на участке, поэтому их снесли силой.

Собственники гаражей хоть и не демонтировали боксы самостоятельно, но убрали оттуда почти все вещи. Фото: gov.spb.ru

- В ходе проведения мероприятия сотрудники ККИ установили, что почти все гаражи освободили собственники, большая часть из них уже не используется. Тем не менее, в случае обнаружения имущества в гаражных строениях, все вещи опишут и отправят на склад временного хранения, - сообщает пресс-служба ККИ Петербурга.

Похоже, собственникам гаражей все же не избежать ответственности за административное правонарушение. К слову, освободившийся земельный участок не будет пустовать – на его месте займутся реализацией проекта ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова».

ИСТОЧНИК KP.RU