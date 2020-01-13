В Петербурге четвертый год подряд уменьшается число горожан, зараженных ВИЧ-инфекцией

13 Янв. 2020 2020-01-13T20:48:41+03:00

В 2020 году в городе увеличится охват тестирования на ВИЧ среди всего населения

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В Санкт-Петербурге уже четвертый год подряд наблюдается снижение количества новых случаев ВИЧ-инфекции. Город на Неве стад первым и единственным регионом в России с такой хорошей статистикой. 13 января в Смольном утвердили программу профилактики распространения ВИЧ-инфекции на 2020-й год.

- Документ предусматривает увеличение охвата тестированием на ВИЧ до 24% жителей Петербурга и увеличение доли больных, состоящих под диспансерным наблюдением, до 90%. Группы повышенного риска получат бесплатный и анонимный доступ тестирования в кабинетах и в мобильных пунктах. Кроме этого, социальное сопровождение ВИЧ-инфицированных усовершенствуется силами некоммерческих организаций, - делится пресс-служба Смольного.

Добавим, что сейчас в Петербурге 80% заболевших наблюдаются в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и в больнице имени Боткина. 70% получают необходимую терапию. В 2020 году особое внимание собираются уделять зараженным детям.

ИСТОЧНИК KP.RU