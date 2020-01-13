За удары клюшкой в пах соперника нападающего СКА Сергея Плотникова отстранили на два матча
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отстранить на два матча нападающего СКА Сергея Плотникова. Причина тому два хлестких удара клюшкой в пах соперника.
Дело было так – шла последняя секунда первого периода матча петербургских армейцев против московского «Динамо», и Плотников в ходе борьбы с визави Дмитрием Яшкиным вышел из себя и ударил его своей клюшкой дважды промеж ног. Его тут же удалили с поля на 5+20 минут. После этого Плотников выместил злость в подтрибунном помещении, выкинув клюшку и перчатки.
- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ ("Удар клюшкой"), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу, - передает пресс-служба КХЛ.
Добавим, что СКА в итоге выиграл поединок со счетом 2:1. Следующая игра петербургских армейцев состоится во вторник 14 января против рижского «Динамо». Начало домашней встречи в 19:30.
ИСТОЧНИК KP.RU