За удары клюшкой в пах соперника нападающего СКА Сергея Плотникова отстранили на два матча

13 Янв. 2020 2020-01-13T21:14:04+03:00

Плотников вышел из себя и ударил соперника Яшкина дважды в пах. Фото: khl.ru

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение отстранить на два матча нападающего СКА Сергея Плотникова. Причина тому два хлестких удара клюшкой в пах соперника.

Дело было так – шла последняя секунда первого периода матча петербургских армейцев против московского «Динамо», и Плотников в ходе борьбы с визави Дмитрием Яшкиным вышел из себя и ударил его своей клюшкой дважды промеж ног. Его тут же удалили с поля на 5+20 минут. После этого Плотников выместил злость в подтрибунном помещении, выкинув клюшку и перчатки.

- На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Сергея Плотникова по п.1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ ("Удар клюшкой"), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу, - передает пресс-служба КХЛ.

Добавим, что СКА в итоге выиграл поединок со счетом 2:1. Следующая игра петербургских армейцев состоится во вторник 14 января против рижского «Динамо». Начало домашней встречи в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU