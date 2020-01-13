В Петербурге ищут хозяев черепахи, найденной подо льдом речки на Крестовском острове

13 Янв. 2020 2020-01-13T22:07:42+03:00

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В Петербурге обнаружили черепаху в плену подо льдом речки на Крестовском острове. Необычное объявление появилось в сообществе «Я потерялся!СПб!» во «Вконтакте». Петербуржцы посчитали, что от красноухой сиротки, скорее всего, избавились, однако версия «побега» не исключается.

Возможно, от малютки избавились прежние хозяева. Фото: vk.com/id32382352

- Не смогла пройти мимо. Разбила лед в речушке на Крестовском (благо не толстый), достала бедолагу. Пока пристроила ее на передержку. Может быть, есть желающие приютить сиротинку? Я больше люблю «пушистиков», рептилии меня не очень радуют, - написала девушка Мария, нашедшая черепаху, на своей странице во «Вконтакте» еще 8 января.

В итоге неравнодушные горожане «завалили» зоозащитницу сообщениями с желанием забрать малютку. 13 января черепахе наконец-то нашли новый дом да еще и с аквариумом. Мария отмечает, что аппетит у рептилии отменный.

ИСТОЧНИК KP.RU