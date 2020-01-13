В СИЗО-6 заключенному петербуржцу хотели передать тортики и чай с гашишем

13 Янв. 2020 2020-01-13T22:31:45+03:00

Полакомиться у сидельца не выйдет, все «добро» изъяли бдительные сотрудники УФСИН

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Сотрудники следственного изолятора № 6 УФСИН пресекли передачу листового чая с гашишем одному из заключенных. Приятель сидельца принес для своего товарища сигареты, а также разные вафельные тортики и пакет листового чая. Сотрудники СИЗО не поленились и внимательно проверили практически каждый черный листочек. Как оказалось, досмотр прошел не зря.

- В чайных листьях находились посторонние спрессованные примеси, которые передали в ЭКЦ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Случай произошел в прошлую пятницу и сегодня 13 января пришли результаты исследования. Эксперты установили, что изъятые листочки являются наркотическим веществом гашишем, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

Горе-товарища сидельца задержали и передали полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела по известной статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU