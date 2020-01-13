В центре «Велес» жалуются на теплую зиму, «убивающую» грунтовые площадки в вольерах диких животных
В центре «Велес» сетуют на аномально теплую зиму в Петербурге и Ленобласти. Нынешняя температура «убивает» грунт в вольерах многочисленных постояльцев. Из-за этого одну из площадок с лосями и альпаками засыплют щебнем.
- У нас просто хлещут сутками дожди, и площадка постоянно стоит влажной. Даже если выпадает снег, он тут же тает. Причина этого - большой вес лосей и маленький размер площадки. Сохатые очень сильно утрамбовывают грунт, и вода просто не успевает впитываться в землю, - рассказывают сотрудники «Велеса» в официальной группе во «Вконтакте».
Остальные грунтовые площадки, по предварительным прогнозам, все же переживут зиму, поскольку дерн еще можно восстановить мешками с быстрорастущей пастбищной травой для посадки. А вот вольер лосей и альпак, увы, ожидает 20 «кубов» щебня. Эти расходы внеплановые для волонтеров, поэтому они попросили у неравнодушных горожан денежные пожертвования.
ИСТОЧНИК KP.RU