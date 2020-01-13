На Троицком мосту произошло серьезное ДТП с участием трех иномарок

13 Янв. 2020 2020-01-14T00:14:26+03:00

Пострадавшего водителя в ДТП на Троицком мосту отправили в больницу. Фото: vk.com/spb_today

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13 января около 21:00 на Троицком мосту столкнулись три иномарки. Очевидцы сообщали в соцсетях, что ДТП достаточно серьезное. К разбитым машинам оперативно приехали врачи скорой помощи и инспекторы ГИБДД. На месте происшествия тут же возникла пробка, которая продержалась около получаса.

- Виновник ДТП был, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения за рулем, - написал свидетель аварии, выложивший фотографии инцидента в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Одну из иномарок помяло сильнее всего. Фото: vk.com/spb_today

Однако версию очевидца позднее не подтвердили сотрудники ГИБДД. Они установили, что в ДТП на Троицком мосту попали «Шкода», «Ауди» и «Митсубиси». Кто в чем виновен, пока еще предстоит выяснить в ходе проверки.

- В результате аварии пострадал только водитель «Шкоды». Это мужчина 1982 года рождения. Он получил травмы средней степени тяжести, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ИСТОЧНИК KP.RU