На Троицком мосту произошло серьезное ДТП с участием трех иномарок
13 января около 21:00 на Троицком мосту столкнулись три иномарки. Очевидцы сообщали в соцсетях, что ДТП достаточно серьезное. К разбитым машинам оперативно приехали врачи скорой помощи и инспекторы ГИБДД. На месте происшествия тут же возникла пробка, которая продержалась около получаса.
- Виновник ДТП был, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения за рулем, - написал свидетель аварии, выложивший фотографии инцидента в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».
Одну из иномарок помяло сильнее всего. Фото: vk.com/spb_today
Однако версию очевидца позднее не подтвердили сотрудники ГИБДД. Они установили, что в ДТП на Троицком мосту попали «Шкода», «Ауди» и «Митсубиси». Кто в чем виновен, пока еще предстоит выяснить в ходе проверки.
- В результате аварии пострадал только водитель «Шкоды». Это мужчина 1982 года рождения. Он получил травмы средней степени тяжести, - отметили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
ИСТОЧНИК KP.RU