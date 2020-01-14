97 петербуржцев воспользовались преимуществами новых льгот для блокадников

14 Янв. 2020 2020-01-14T00:04:02+03:00

В Смольном подробно рассказали о новых льготах для блокадников в 2020 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

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С 1 января 2020 года вступили в силу очередные изменения в Социальном кодексе Петербурга. 13 января их обсудили в Смольном на рабочем совещании. Теперь человек, который проживал в городе хотя бы день в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года вправе получать новые льготы. За две недели ими воспользовались уже 97 жителей Петербурга.

- Теперь блокадникам гарантированы путевки на оздоровительный отдых в государственные учреждения Петербурга, ежемесячная денежная выплата в размере 3 тысяч рублей, бесплатный проезд в пригородных поездах, проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных автобусах по социальным маршрутам с оплатой части стоимости разового проезда в размере 10% от тарифа, а также приобретение месячного единого именного билета по льготной цене, - напоминают в пресс-службе Смольного.

Более того, при наличии инвалидности, блокадники смогут получать ежемесячную доплату к пенсии. Для получения льгот необходимо обращаться в МФЦ или к социальному участковому.

ИСТОЧНИК KP.RU