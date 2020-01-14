97 петербуржцев воспользовались преимуществами новых льгот для блокадников
С 1 января 2020 года вступили в силу очередные изменения в Социальном кодексе Петербурга. 13 января их обсудили в Смольном на рабочем совещании. Теперь человек, который проживал в городе хотя бы день в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года вправе получать новые льготы. За две недели ими воспользовались уже 97 жителей Петербурга.
- Теперь блокадникам гарантированы путевки на оздоровительный отдых в государственные учреждения Петербурга, ежемесячная денежная выплата в размере 3 тысяч рублей, бесплатный проезд в пригородных поездах, проезд с 27 апреля по 31 октября в пригородных автобусах по социальным маршрутам с оплатой части стоимости разового проезда в размере 10% от тарифа, а также приобретение месячного единого именного билета по льготной цене, - напоминают в пресс-службе Смольного.
Более того, при наличии инвалидности, блокадники смогут получать ежемесячную доплату к пенсии. Для получения льгот необходимо обращаться в МФЦ или к социальному участковому.
ИСТОЧНИК KP.RU