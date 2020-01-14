2020-01-14T01:21:56+03:00
Происшествия

В Ленобласти на отца с малышом в коляске скинули петарду с многоэтажки

Хулиганы дома №16 на улице Октябрьской терроризируют местных жителей уже не первый день [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Коляску с малышом чудом не задела взорвавшаяся петарда. Фото: vk.com/nikolskoeКоляску с малышом чудом не задела взорвавшаяся петарда. Фото: vk.com/nikolskoe
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На гуляющего отца с малышом в коляске неизвестные кинули петарду с многоэтажного дома в городе Никольском Ленобласти. Случай произошел вечером 12 января возле первой парадной дома №16 на Октябрьской улице. Молодой папа беззаботно снимал прогулку со своим чадом на телефон, как вдруг в метре от них раздался мощный хлопок с полетевшими искрами.

- Только что гулял с ребенком. Кинули петарду, чуть в коляску не попали. Заснял случайно, - рассказал испуганный родитель в группе «Никольское.НЕТ» во «Вконтакте».

Шокированные горожане посоветовали отцу писать заявление в полицию на неизвестное лицо по факту покушения на жизнь ребенка. Оказалось, хулиганы терроризируют местных жителей не первый день. По словам очевидцев, они кидают петарды еще с 6 января.

- Живем в секции на 9 этаже. Так бахает уже несколько дней. В основном, по вечерам и ночью. Кидают сверху, - пишет жительница одной из квартир злосчастного дома.

Некоторым жителям Никольского даже удалось зафиксировать летящие петарды на видео. Люди уверены, что заряды кидают намеренно с целью причинить вред. Похоже, теперь горожане не настроены терпеть опасное хулиганство и пойдут со всеми доказательствами в полицию.

Хулиганы скидывают петарды с многоэтажки в Никольском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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