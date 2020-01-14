Одинокая собака-путешественница исколесила Петербург и Ленобласть на общественном транспорте в поисках хозяина
Собаке-путешественнице, которая исколесила Петербург и Ленобласть на общественном транспорте, разыскивают прежних хозяев. За несколько дней животное побывало в Красном Селе, Горелове, а также возле станции метро «Ленинский проспект». Путешествует собака на чем угодно – электричке, троллейбусе, но больше всего предпочитает маршрутки с добрыми водителями. Она бодро забегает в транспорт перед закрытием дверей. Очевидцы не раз отмечали в соцсетях, что животное точно ищет своих хозяев, ведь на ней есть ошейник.
Путешественницу видели в нескольких районах Петербурга и Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ
- Нужна помощь в распространении информации и расклейке объявлений! Будем признательны за любую информацию о хозяевах этой собаки, а также о том, где ее видели до 9 января, до того как она приехала в Красное Село, - пишет волонтер Екатерина в сообществе «Красносельский район» во «Вконтакте».
Волонтеры надеются найти прежних хозяев умной собаки. Фото: СОЦСЕТИ
12 января целеустремленную собаку все же перехватили и забрали на передержку. Неравнодушные горожане надеются, что ее прежние хозяева объявятся благодаря массовому распространению истории этого удивительного четырехлапого путешественника.
ИСТОЧНИК KP.RU