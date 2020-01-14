2020-01-14T01:56:07+03:00
Дом. Семья

Одинокая собака-путешественница исколесила Петербург и Ленобласть на общественном транспорте в поисках хозяина

Жители города и региона несколько дней замечали собаку в электричке, троллейбусе и автобусах [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Изначально одинокую собаку заметили в электричке. Она вышла в Красном Селе. Фото: СОЦСЕТИИзначально одинокую собаку заметили в электричке. Она вышла в Красном Селе. Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Собаке-путешественнице, которая исколесила Петербург и Ленобласть на общественном транспорте, разыскивают прежних хозяев. За несколько дней животное побывало в Красном Селе, Горелове, а также возле станции метро «Ленинский проспект». Путешествует собака на чем угодно – электричке, троллейбусе, но больше всего предпочитает маршрутки с добрыми водителями. Она бодро забегает в транспорт перед закрытием дверей. Очевидцы не раз отмечали в соцсетях, что животное точно ищет своих хозяев, ведь на ней есть ошейник.

Путешественницу видели в нескольких районах Петербурга и Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

Путешественницу видели в нескольких районах Петербурга и Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ

- Нужна помощь в распространении информации и расклейке объявлений! Будем признательны за любую информацию о хозяевах этой собаки, а также о том, где ее видели до 9 января, до того как она приехала в Красное Село, - пишет волонтер Екатерина в сообществе «Красносельский район» во «Вконтакте».

Волонтеры надеются найти прежних хозяев умной собаки. Фото: СОЦСЕТИ

Волонтеры надеются найти прежних хозяев умной собаки. Фото: СОЦСЕТИ

12 января целеустремленную собаку все же перехватили и забрали на передержку. Неравнодушные горожане надеются, что ее прежние хозяева объявятся благодаря массовому распространению истории этого удивительного четырехлапого путешественника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Одинокая собака-путешественница исколесила Петербург и Ленобласть на общественном транспорте в поисках хозяина
В Ленобласти на отца с малышом в коляске скинули петарду с многоэтажки
Полиция подозревает бездомного в поджоге детских колясок в парадной дома в центре Петербурга
97 петербуржцев воспользовались преимуществами новых льгот для блокадников
На Троицком мосту произошло серьезное ДТП с участием трех иномарок
В центре «Велес» жалуются на теплую зиму, «убивающую» грунтовые площадки в вольерах диких животных
В СИЗО-6 заключенному петербуржцу хотели передать тортики и чай с гашишем
В Петербурге ищут хозяев черепахи, найденной подо льдом речки на Крестовском острове
Бдительные родители нашли десятки пакетиков со снюсом на детских площадках в Красном Селе
За удары клюшкой в пах соперника нападающего СКА Сергея Плотникова отстранили на два матча
В Петербурге четвертый год подряд уменьшается число горожан, зараженных ВИЧ-инфекцией
На Коломяжском проспекте снесли 13 гаражей ради будущего медицинского центра
В Петербурге обещают помочь всем обманутым дольщикам до конца 2020 года
«Юлмаркет» готовится стать банкротом
В Петербурге может обновиться температурный рекорд 45-летней давности