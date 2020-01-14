2020-01-14T09:39:01+03:00
Происшествия

На станции Сортировочная пять цистерн сошли с рельсов

По предварительным данным, в вагонах было топливо
Петр КИБЕР
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На Сортировочной четыре цистерны сошли с рельсов. Фото: vk.com/spb_todayНа Сортировочной четыре цистерны сошли с рельсов. Фото: vk.com/spb_today
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Несколько аварийных бригад железнодорожников примчались ночью 14 января на станцию Сортировочная-Московская. Здесь с путей съехали вагоны-цистерны, в которых, по предварительным данным, было топливо.

- На Сортировочной станции цистерны сошли с рельсов, - сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При этом произошедшее лишь звучало грозно. Никакой утечки, несмотря на опасения горожан, не произошло. Вагоны остались стоят на колесах и не опрокинулись поэтому серьезных проблем удалось избежать.

Не пришлось вызывать на место аварии и МЧС. По сообщению пресс-службы петербургского управления ведомства, спасатели к ликвидации последствий ЧП не привлекались. В итоге железнодорожники обошлись своими силами. Съехавшие цистерны они заботливо подперли брусками.

- 13 января около 21 часа при производстве маневровых работ произошел сход пяти вагонов. В результате ЧП никто не пострадал, угрозы экологической безопасности нет. На месте работал восстановительный поезд. Работы завершены в 5:40. На движение пассажирских и грузовых поездов ситуация не повлияла, - сообщает пресс-служба РЖД.

Причины инцидента будут установлены позднее, этим занимается транспортная полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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