2020-01-14T08:50:50+03:00
Общество

Погода на 14 января в Санкт-Петербурге: До +3 градусов и без осадков

Днем во вторник будет почти ясно и немного ветрено
Петр КИБЕР
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Что на Новый, что на старый Старый новый год, снега в Петербурге так и не было.Что на Новый, что на старый Старый новый год, снега в Петербурге так и не было.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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На календаре 14-й день нового года, а за окном у петербуржцев почти март. Или конец октября. Именно для ранней весны или начала поздней осени характерны плюсовая температура и отсутствие снега. И в ближайшее время это не изменится.

- 14 января в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность с прояснениями. Без осадков. Ветер западный и юго-западный, умеренный, 4-6 метров в секунду. Температура воздуха утром 0...+2, днем +1...+3 градуса. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По словам ведущего специалиста метеорологического центра «Фобос» Михаила Леуса, температурный фон в городе сейчас на 7-8 градусов выше климатической нормы. Ну а про крещенские морозы, когда для купания во льду делали прорубь, в нынешнем году остается только вспоминать.

Причина нынешнего тепла - периферийное влияние антициклона. Пока он властвует над городом, заморозков ждать не приходится. Впрочем, к 19 января небольшой минус синоптики все же прогнозируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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