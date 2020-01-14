Петербуржец отсудил у туберкулезной больницы 750 тысяч рублей за «моральный вред»

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:20:54+03:00

Петербургский суд взыскал с туберкулезной больницы 750 тысяч рублей компенсации в пользу пациента. Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

Выборгский районный суд Петербурга вынес решение о присуждении крупной компенсации морального вреда, который был нанесен одному из пациентов туберкулезной больницы. На действия врачей пожаловался пациент с ограниченными возможностями, которого не устроили методы лечения.

- Судом удовлетворены требования прокурора в защиту интересов инвалида о компенсации морального вреда вследствие оказания некачественной медицинской помощи СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2», - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

После того, как пациент обратился за защитой, инспекторами была проведена проверка медучреждения. Она показала, что человека лечили спустя рукава. Врачи допустили небрежность (дефекты) при диагностике, самом лечении, ведении медицинской документации и сборе информации при оказании медицинской помощи.

Суд учел все просчеты больницы и взыскал с нее в пользу пациента 750 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU