2020-01-14T09:20:54+03:00
Общество

Петербуржец отсудил у туберкулезной больницы 750 тысяч рублей за «моральный вред»

Крупная компенсация причитается инвалиду за неправильное лечение
Петр КИБЕР
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Петербургский суд взыскал с туберкулезной больницы 750 тысяч рублей компенсации в пользу пациента.Петербургский суд взыскал с туберкулезной больницы 750 тысяч рублей компенсации в пользу пациента.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Выборгский районный суд Петербурга вынес решение о присуждении крупной компенсации морального вреда, который был нанесен одному из пациентов туберкулезной больницы. На действия врачей пожаловался пациент с ограниченными возможностями, которого не устроили методы лечения.

- Судом удовлетворены требования прокурора в защиту интересов инвалида о компенсации морального вреда вследствие оказания некачественной медицинской помощи СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница № 2», - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

После того, как пациент обратился за защитой, инспекторами была проведена проверка медучреждения. Она показала, что человека лечили спустя рукава. Врачи допустили небрежность (дефекты) при диагностике, самом лечении, ведении медицинской документации и сборе информации при оказании медицинской помощи.

Суд учел все просчеты больницы и взыскал с нее в пользу пациента 750 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Петербуржец отсудил у туберкулезной больницы 750 тысяч рублей за «моральный вред»
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