2020-01-14T09:49:31+03:00
Происшествия

Венеролог военно-медицинской академии получил штраф за мошенничество с зарплатой ассистентки

За четыре года ветеран труда «заработал» почти 900 тысяч рублей
Петр КИБЕР
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За попытку обмануть государство на 900 тысяч, сотрудник военно-медицинской академии получил крупный штраф.За попытку обмануть государство на 900 тысяч, сотрудник военно-медицинской академии получил крупный штраф.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Смольнинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении ассистента кафедры кожных и венерических болезней Военно-медицинской академии им. Кирова, которого обвиняли в крупном мошенничестве. Медик договорился со своей ассистенткой на счет «распила» ее зарплаты и обманул государство почти на 900 тысяч рублей.

- Суд установил: обвиняемый, в период с 23 октября 2013 года до 18 июля 2019 года исполнял обязанности нештатного заместителя начальника клиники кожных и венерических болезней Академии. В феврале 2015 года он предложил ассистентке кафедры, которая должна была выйти из декретного отпуска, фактически не выходить из него, но полностью получать зарплату, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Женщина, которая была знакома с коллегой несколько лет, согласилась. Она так и осталась сидеть дома с ребенком, в то время как начальник начислял ей зарплату за якобы отработанные смены. Зарплатную карту ассистентка отдала руководителю. Ее деньгами он распоряжался сам.

За четыре года было похищено 897 874 рубля 33 копейки. Сам обвиняемый вину признал, раскаялся в содеянном и возместил ущерб. Суд учел его заслуги, звание ветерана труда и назначил наказание в виде штрафа в 150 тысяч рублей.

Из Академии военного медика уволили еще раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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