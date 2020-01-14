2020-01-14T10:26:20+03:00
Происшествия

В Карелии похититель фаллоимитатора попался на воровстве духов

Украденные из секс-шопа товары мужчина сбывал прохожим на улице
Петр КИБЕР
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Серийного грабителя секс-шопов поймали в Карелии.Серийного грабителя секс-шопов поймали в Карелии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Петрозаводска поймали жителя столицы Карелии, прославившегося воровством специфических товаров из секс-шопа. 13 января мужчина похитил с полки духи с ферромонами, а в середине декабря его добычей стал...фаллоимитатор.

- В УМВД России по Петрозаводску с заявлением о краже обратились работники одного из специализированных магазинов. По их словам, в рабочее время неизвестный похитил из зала парфюмерию стоимостью 7500 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Республике Карелия.

Продавцы интим-магазина рассказали, что коробка с дорогими духами стояла на полке у выхода и злоумышленник, улучив момент, просто схватил ее и скрылся. Отсмотрев видеозаписи, стражи порядка установили личность похитителя. А вскоре он был задержан.

В отделении мужчина признался, что и фаллоимитатор и духи он продал прохожим. Учитывая суровый нрав карелов, остается только удивляться, как его не побили прямо на улице.

По статье кража петрозаводчанину грозит до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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