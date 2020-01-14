Петербурженка задушила бывшего мужа, пытавшегося изнасиловать ее дочь

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:28:36+03:00

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В городе Гатчина Ленинградской области произошла серьезная семейная трагедия. 36-летняя женщина работала инспектором по контролю качества, находилась в декретном отпуске, а также воспитывала 16-летнюю дочь. Однако поздно вечером в понедельник, 13 января 2020 года, жизнь резко поменялась, когда она убила своего бывшего мужа, защищая своего ребенка.

- В 22:29 часов 13 января на телефон экстренной службы поступил звонок от женщины, которая рассказала, что в своей квартире в доме 48 по проспекту 25 Октября она задушила бывшего мужа, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как пояснила женщина, ее безработный экс-супруг пришел к ней домой и попытался изнасиловать ее 16-летнюю дочь. Мать пыталась оттащить мужчину. Не зная, как справиться с агрессором, схватила пояс, накинула ему на шею и в процессе борьбы, задушила его. Как только женщина поняла, что бывший муж обмяк и больше не дышит, сразу же позвонила по номеру 112.

На место происшествия сразу же приехали правоохранители. Они осмотрели труп и квартиру, изъяли следы пальцев, пояс, а также одежду девочки, в которой она была во время нападения. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мера пресечения матери, защитившей дочь, не избиралась.

ИСТОЧНИК KP.RU