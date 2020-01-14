Водитель на «Дэу» врезался в дом и сгорел заживо, пытаясь уйти от патруля ДПС под Петербургом

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:58:01+03:00

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Неповиновение стражам правопорядка в Петербурге водителю иномарки стоило жизни. В ночь на вторник, 14 января, около 2:40 часов у дома 14 по Красносельскому шоссе в поселке Ропша инспекторы ГИБДД потребовали остановиться мужчину на автомобиле «Дэу Нексия». Однако водитель проигнорировал требование и дал по газам в сторону Красного Села. Уходя от погони, потерял управление и врезался в жилой дом.

- Водитель на «Дэу» продолжил движение и у дома 37 по улице Свободы сначала наехал на забор, вылетел на участок и врезался в дом. От удара автомобиль загорелся, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Машина вспыхнула мгновенно, как факел. Водитель выбраться не успел. На место быстро прибыли пожарные и потушили огонь. После этого с пассажирского сидения они достали обугленный труп мужчины. Им оказался 30-летний гражданин Узбекистана. Почему он пытался уйти от инспекторов, а не остановился, что сохранило бы ему жизнь, не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU