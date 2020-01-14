В Веселом поселке женщину-мясника ранили ножом в левую ягодицу

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:18:45+03:00

После этого шапочные знакомые еще и ограбили даму

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Полицейские Невского района раскрыли разбой в отношении 42-летней женщины-мясника, которая получила ножевое ранение в левую ягодицу и лишилась сумки с деньгами. Нападение произошло в Веселом поселке.

- По словам пострадавшей 30.12.2019 около 22:30 во дворе дом 45 корпус 2 по улице Коллонтай малознакомые Максим и Дмитрий избили ее руками, ногами и ножом ударили в левую ягодицу, после чего отобрали сумку с 11 500 рублями и сбежали, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Тогда раненую женщину госпитализировали в Александровскую больницу, где ей зашили ягодицу. Новый год петербурженка встречала дома. А 13 января полицейские задержали злоумышленников.

Сейчас оба мужчины, один из которых ранее судим, задержаны. По статье «Разбой» с применением оружия им грозит для десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU