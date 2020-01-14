Мебельщика из Тихвина зарезали на набережной в Петербурге

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:40:55+03:00

Труп мужчины в луже крови обнаружили на набережной в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Полиция Петербурга расследует дерзкое убийство. Поздно вечером в понедельник, 13 января, на набережной Лейтенанта Шмидта напротив дома 33 был обнаружен труп мужчины, лежащий в луже крови. На спине у него зияла огромная колото-резанная рана. Прохожие заметили бездыханное тело и поспешили вызнавать полицию.

- Прибывшие на место полицейские обнаружили на набережной труп мужчины с раной в спине. Установлено, что тело принадлежит 43-летнему жителю города Тихвин в Ленинградской области, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Последнее время мужчина жил в коммунальной квартире на Среднем проспекте. Как рассказала его соседка, работал он мебельщиком в Купчино.

Правоохранители осмотрели место убийства. Камеры на набережной отсутствуют, поэтому быстро отследить нападавшего не представляется возможности. Также к расследованию был привлечен кинолог со служебной собакой по кличке Трамонтана. Она обнюхала место, прошла около 500 метров по набережной и потеряла след.

ИСТОЧНИК KP.RU