2020-01-14T11:40:55+03:00
Происшествия

Мебельщика из Тихвина зарезали на набережной в Петербурге

Труп мужчины в луже крови нашли на Васильевском острове
Лилия КОЗЛОВА
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Труп мужчины в луже крови обнаружили на набережной в ПетербургеТруп мужчины в луже крови обнаружили на набережной в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Полиция Петербурга расследует дерзкое убийство. Поздно вечером в понедельник, 13 января, на набережной Лейтенанта Шмидта напротив дома 33 был обнаружен труп мужчины, лежащий в луже крови. На спине у него зияла огромная колото-резанная рана. Прохожие заметили бездыханное тело и поспешили вызнавать полицию.

- Прибывшие на место полицейские обнаружили на набережной труп мужчины с раной в спине. Установлено, что тело принадлежит 43-летнему жителю города Тихвин в Ленинградской области, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Последнее время мужчина жил в коммунальной квартире на Среднем проспекте. Как рассказала его соседка, работал он мебельщиком в Купчино.

Правоохранители осмотрели место убийства. Камеры на набережной отсутствуют, поэтому быстро отследить нападавшего не представляется возможности. Также к расследованию был привлечен кинолог со служебной собакой по кличке Трамонтана. Она обнюхала место, прошла около 500 метров по набережной и потеряла след.

ИСТОЧНИК KP.RU

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