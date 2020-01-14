2020-01-14T11:48:51+03:00
Происшествия

Рабочий-мигрант увез сладостей на 1,5 миллиона рублей со склада сети супермаркетов

Полицейские уже задержали предполагаемого похитителя печенек
Петр КИБЕР
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Похитителю печенек со склада сети супермаркетов грозит до 10 лет лишения свободы.Похитителю печенек со склада сети супермаркетов грозит до 10 лет лишения свободы.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Стражи порядка Пушкинского района задержали мигранта-сластену, который увез со склада сети супермаркетов печенья, шоколада и прочего на полтора миллиона рублей. О хищении товаров заявил начальник охраны распределительного центра.

- 10 января года в полицию обратился представитель службы безопасности распределительного центра сети супермаркетов. Он сообщил, что один из работников – 49-летний гражданин среднеазиатского государства, на фургоне вывез со склада на Московском шоссе чай, кофе, печенье и шоколад, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Три дня стражи порядка искали уроженца Узбекистана и нашли. 13 января в доме на улице Седова мужчина был задержан. Известно, что в Россию он приехал в сентябре 2019 года на заработки.

Сейчас полиция выясняет судьбу пропавших сладостей. Уголовное дело заведено по статье «Кража». За «печеньки» мигранту грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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