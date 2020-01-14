2020-01-14T12:00:19+03:00
Общество

Запись в первые классы школ в Ленобласти на 2020 год начнется 15 января

Подать заявление можно любым из трех доступных способов
Лилия КОЗЛОВА
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15 января в Ленинградской области начнется прием заявлений на поступление в первые классы школ15 января в Ленинградской области начнется прием заявлений на поступление в первые классы школФото: Олег ЗОЛОТО
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С 15 января 2020 года в Ленинградской области начинается прием заявление на поступление в первые классы школ. Родители будущих учеников могут записать своего ребенка любым из трех доступных способов: на портале государственных и муниципальных услуг региона или на портале «Образование Ленинградской области», в многофункциональном центре либо непосредственно в школе.

- В среду, 15 января, с 9 часов утра начнется прием заявлений. При этом, в первые часы предоставления услуги в МФЦ будет действовать приоритет для заявителей, подающих документы на запись детей в первые классы, - сообщили в администрации региона.

Записать ребенка в первый класс в школу, относящуюся к микрорайону места проживания, можно до 30 июня. В любую другую школу области – с 1 июля до 5 сентября.

Для подачи заявки родителю необходимо иметь с собой паспорт и свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя. Саму форму заполнит специалист МФЦ или школы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Запись в первые классы школ в Ленобласти на 2020 год начнется 15 января
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