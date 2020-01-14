2020-01-14T13:10:07+03:00
Происшествия

У пенсионерки из Сосново украли «картину Ренуара» за 100 тысяч рублей

Копию полотна «Портрет актрисы» ищут местные полицейские
Петр КИБЕР
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У пенсионерки из Сосново украли копию картины Ренуара.У пенсионерки из Сосново украли копию картины Ренуара.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Дорогого сердцу произведения искусства лишилась жительница Приозерского района Ленинградской области. Неизвестные злоумышленники влезли в дом пенсионерки из Сосново и унести копию картины Огюста Ренуара «Портрет актрисы Жанны Самари». Потери женщина оценила в 100 тысяч рублей.

- 13 января 2020 года в полицию поступило заявление от 60-летней жительницы поселка Сосново о том, что в период времени с 11.11.2019 года по 30.12.2019 года неустановленное лицо совершило тайное хищение картины со стены из дома на улице Хлебная, -сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Назвать точную дату пропажи хозяйка не смогла, так как дом загородный и постоянно в нем никто не живет.

Оригинал картины французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1877 году, хранится в музее имени Пушкина в Москве. На нем изображена молодая актриса театра «Комеди Франсез» Жанна Самари. Украденная в Сосново копия полотна - размером 35 на 20 сантиметров, создана в начале ХХ века.

Уголовное дело заведено по статье «Кража».

Оригинал «Портрет актрисы Жанны Самари» хранится в Пушкинском музее в Москве. Фото: Википедия / Общественное достояние.

Оригинал «Портрет актрисы Жанны Самари» хранится в Пушкинском музее в Москве. Фото: Википедия / Общественное достояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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