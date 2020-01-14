На КАД со стрельбой задержали угонщика люксового внедорожника

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:28:49+03:00

Убегавший мужчина врезался в припаркованный автомобиль и пытался скрыться в лесу

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Рано утром сотрудники ГИБДД Петербурга устроили погоню с вынужденной стрельбой. Около 6 часов во вторник, 14 января, автомобиль правоохранителей патрулировал КАД от Дачного проспекта в сторону Софийской улицы. Там они заметили автомобиль «Ренж Ровер», водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. Сотрудниками полиции была предпринята попытка остановить иномарку, однако водитель требования сотрудников полиции проигнорировал и, увеличив скорость, попытался скрыться.

- Началось преследование. Машина все не останавливалась и полицейский применил табельное оружие, сделав один предупредительный выстрел в воздух и несколько по колесам преследуемого транспортного средства, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Иномарка на 36-м километре Московского шоссе свернула направо и врезалась в припаркованную машину «Шкода Октавия». Водитель выбрался из машины и бросился наутек в сторону лесопарка, но не успел.

Задержанным оказался 31-летний мужчина. А машине правоохранители обнаружили признаки угона: в салоне была так называемая «глушилка» прибор для безключевого запуска. Установлено, что автомобиль был угнан из Московского района Петербурга.

Мужчина задержан. Полицейские предполагают, что он может быть профессиональным угонщиком.

ИСТОЧНИК KP.RU