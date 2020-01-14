2020-01-14T13:44:26+03:00
Спорт

«Зенит» вошел в список 30 самых доходных клубов Европы

За год петербуржцы заработали больше 180 миллионов евро
Петр КИБЕР
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За прошлый сезон "Зенит" заработал больше 180 миллионов евро.За прошлый сезон "Зенит" заработал больше 180 миллионов евро.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Петербургский футбольный «Зенит» вошел с список 30 самых доходных клубов Европы. Согласно подсчетам аудиторской компании Deloitte, по итогам сезона 2018/19 сине-бело-голубые заработали 180,4 миллиона евро. С этим показателем они заняли 28 место.

Надо сказать, что это не самый лучший результат. В сезоне 2015/16 клуб с берегов Невы был семнадцатым. Заработок тогда составил 196,5 млн евро. Это в том числе отражает и успехи в еврокубковой кампании. Чем дальше команда проходит по турниру, тем больше призовых она получит от УЕФА.

Учитывая, что в сезоне 2019/20 «Зенит» вылетел и из Лиги Чемпионов и из Лиги Европы, то на следующий год в рейтинг ТОП-30 он может уже не войти.

А первое место в нынешнем списке досталось испанской «Барселоне». Каталонцы сумели преодолеть планку в 840 миллионов евро. Причем 40 процентов суммы составляют доходы от коммерции, 44 - продажа прав на показ матчей и только 16% - средства с реализации билетов.

Второе и третье места заняли мадридский «Реал» и Манчестер Юнайтед», заработавшие 757 и 711 миллионов соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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