Продавцов снюсов несовершеннолетним в Петербурге начнут штрафовать

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:55:40+03:00

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Парламентарии Петербурга предложили штрафовать за продажу бестабачных снюсов, жевательного табака, несовершеннолетним. Такой законопроект был внесен на рассмотрение Законодательного Собрания во вторник, 14 января 2020 года.

- Речь прежде всего идет о так называемых «бестабачных снюсах» – разнообразных смесях, в которых нет табака, запрещенного к продаже несовершеннолетним, но присутствует никотин. Порой в катастрофических высоких дозах, поскольку их рецептуру никто не контролирует, - пояснил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Сейчас такой снюс нередко продается под видом пастилок и фруктовых конфет практически без ограничений. Петербургские медики подтверждают, что неконтролируемое потребление таких заменителей сигарет подростками приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Уже были случаи серьезных отравлений.

Так, предлагается продавцам этих изделий детям установить штрафы: в размере от 3 до 5 тысяч рублей для гражданских лиц, от 10 до 20 тысяч – для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU