Петербуржцы пожаловались на огромные очереди в городском консультационного диагностическом центре

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:11:51+03:00

Пациенты стояли по три часа, чтобы попасть в регистратуру

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Жители Петербурга пожаловались в социальных сетях на работу медицинского учреждения. Во вторник, 14 января, в одной из групп появились фотографии огромных очередей в городском консультационного диагностическом центре, расположенном в доме 10 на улице Сикейроса. Пациенты рассказали, что это очередь даже не на прием к врачам, а просто в регистратуру.

- Огромная очередь в регистратуру, люди стоять на записать по три часа. Многим становится плохо в очереди, все старые больные люди, - рассказал один из пациентов.

Горожане пожаловались, что работа регистратуры оказалась полностью сорвана. Атмосфера в медицинском учреждении крайне нервная.

Причиной такого затора стала смена программного обеспечения на компьютерах в медучреждении. Из-за этого часть окон в регистратуре не работает с посетителями.

ИСТОЧНИК KP.RU