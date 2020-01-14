2020-01-14T14:22:41+03:00
Происшествия

Петербургский пенсионер обвинил врачей скорой в избиении

В скандале разбирается полиция
Петр КИБЕР
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Петербургский пенсионер обвинил врачей скорой в избиении.Петербургский пенсионер обвинил врачей скорой в избиении.Фото: Ксения КАЗАКОВА
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Полицейские Невского района Санкт-Петербурга разбираются в громком скандале, в котором оказались замешаны медики. В избиении дедушки врачей скорой обвинила жительница города на Неве. Причиной драки оказались споры о больнице, в которую следовало везти пациента.

- 9 января 2020 года в полицию Невского района поступило сообщение от гражданки, которая сообщила что в автомобиле скорой помощи при госпитализации врач ударил ее 76-летнего дедушку, - сообщает пресс-служба петербургского Главка.

По предварительным данным, потасовка произошла в машине скорой помощи. Карету для пенсионера вызвали его родственники, когда тому стало плохо. На место приехала бригада, но машина поехала не в ту больницу, куда хотел пациент.

Слово за слово. Началась перебранка, а потом и драка. Позднее пострадавший сообщил, что один из медиков ударил его в лицо. 13 января сам дедушка пришел в отделение, где написал заявление.

Сейчас полиция проводит проверку. Если факты подтвердятся, то будет заведено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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