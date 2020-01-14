Воришке шоколадных яиц и жвачек в Петербурге дали 2 года условно

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:45:18+03:00

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В Петербурге понесет наказание воришка сладостей, икры и велосипедов. Во вторник, 14 января, Смольнинский районный суд вынес приговор местному жителю, который «обчистил» два магазина, вынеся оттуда шоколадки, конфеты и жвачки, по всей видимости, чтобы приятно провести вечер.

- Так, около 22:30 часов 27 июля 2019 года обвиняемый вынес из магазина на Херсонской улице восемь шоколадных яиц с принцессами, 10 жвачек, девять плиток шоколада, семь упаковок драже, а также чипсы, луковые кольца, сигареты и бутылку пенного на общую сумму почти в 7 тысяч рублей, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Спустя неделю, 4 августа, он поступил еще более дерзко: выбил ногой входную дверь магазина на Невском проспекте и вынес оттуда 31 банку икры на 24 тысячи рублей. Также он похитил три велосипеда на общую сумму 46,6 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2.5 года

ИСТОЧНИК KP.RU