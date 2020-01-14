Станцию метро «Дунайская» в Петербурге снова затопило

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:03:02+03:00

Вода капает с потолка в вестибюле и переходах и образовывает подтеки на стенах [фото]

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Не прошло и полугода с момента открытия новой станции метро «Дунайская» на фиолетовой ветке метрополитена Петербурга, как ее снова начало затапливать. Во вторник, 14 января 2020 года, пассажиры заметили, что практически все стены в вестибюле в мокрых подтеках, а с потолка капает вода.

В места скопления воды работники кладут тряпкиФото: СОЦСЕТИ

- Новая станция - хорошо, качество строительства - плохо, не обрушилась бы на людей, - сетуют горожане.

На фото, опубликованных в социальных сетях, видно, как работники подземки пытаются справиться с течью: подставляют ведерки, да подтыкают тряпки в места, где образовываются особо большие лужи.

Лужи образовались на всей станцииФото: СОЦСЕТИ

В целом горожане крайне недовольны качеством строительства новых станций. Они напомнили, что вестибюль метро «Беговая» также до сих пор периодически протекает и до сих пор с этим ненастьем ничего не сделали. Петербуржцы опасаются, как бы потолки станций не начали рушиться.

ИСТОЧНИК KP.RU